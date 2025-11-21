女子做埋線拉提手術險毀容！ 北市醫美診所密醫遭北檢起訴

中山某醫美診所大陸籍股東竟擅自對客戶施以埋線拉提手術遭起訴。（圖／翻攝畫面）

蔡姓女子於2023年至中山區某醫美診所做埋線拉提手術，事後在皮膚潰爛以後，蔡女才驚覺為她做手術的刑女並沒有醫師資格，僅是診所內大陸籍的股東。蔡女憤而提告以後，台北地檢署依照違反醫師法、過失傷害罪對刑女進行起訴。

起訴指出，刑女在知曉不具醫師資格，不得執行醫美整形相關醫療手術的狀況下，仍於2023年11月間為蔡女進行埋線拉提手術，並總共埋了18條線材，並對蔡女臉部施打玻尿酸等保養品。

術後蔡女臉部腫脹發炎差點毀容，直到前往其他醫院治療後才得以恢復，並因此得知刑女的手術處理並不正確且刑女其實根本不具備醫師資格。蔡女對刑女憤而提出告訴。台北地檢署調查後，以違反醫師法、過失傷害罪對刑女起訴。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

被高市早苗連累！北京日料店日籍老闆嘆：明年恐關門大吉

SWAG頻收爭議人物！證實邀粿粿直播 昔拒絕孫生原因曝光

新竹縣某國中女師墜樓身亡！曾投訴遭霸凌