女子停車與保全爆口角 遭暴打60秒、斷3根肋骨

北市一名女子租下大安區一間飯店委外的機械停車位，和保全發生爭執慘遭痛毆。（圖／東森新聞）





北市一名女子租下大安區一間飯店委外的機械停車位，在去年7月因為停車問題，和保全爆發口角，結果遭對方壓在地上暴打將近1分鐘，她就醫發現斷了3根肋骨，決定提告求償1百萬，而動手的保全表示，當時被女子言語刺激，才會動手攻擊，但經濟困難，只能賠償5萬，雙方調解破局。

地下停車場內，保全先是怒摔東西，接著大力把女子推倒，看到對方又走過來，他更是不客氣，出拳痛毆，把女子壓在地上暴打，甚至抄起一旁雨傘，作勢又要攻擊，直到旁人趕緊前來阻止，整個驚悚過程，將近一分鐘，起因是雙方為了停車問題爆發糾紛。

廣告 廣告

遭停車場保全暴打女子：「他是左右兩面可以停車機械式，但是他們是有一個鐵門的，那一個車進去以後，鐵門會下來嘛，那你要再叫空車位（出來），他就沒有在注意，所以我在看的時候，他就叫說開進去，開進去我就開我的窗說，『現在鐵門還沒有上，如果我現在進去不是就撞了嗎』，他就看了一眼，講了三字經的話。」

當下女子痛到爬不起來，就醫診斷發現肋骨斷了3根，全身好幾個部位明顯瘀青，身心更嚴重受創。

遭停車場保全暴打女子：「其實現在我身上都會帶辣椒水，因為現在晚上，尤其是停車的時候都會比較怕，那天在法院的時候，他只要坐在左邊，我就會往最遠的右邊去坐，他去上廁所又換位子，我又要走到別的地方去，所以我看到他其實是心情會非常恐懼。」

案發在去年7月北市大安區，忠孝新生捷運站附近一間飯店委外的停車場，女子才租了一個月就遭保全暴打，事後雙方互告。

動手停車場保全：「我身體出狀況我也不知道，當時她講話刺激我，然後我才攻擊她。」

女子挨告的部分，獲得不起訴處分，而她對保全求償百萬，對方表示沒錢，只能負擔五萬，雙方調解破局，目前等待一審判決。

東森新聞關心您

暴力行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

「老公加油！」家庭出遊遇車禍 妻脫困為夫打氣

男花蓮車站擾民借錢還情勒 強賣「香氛片」

尾牙淪格鬥場！為搶「餐廳電梯」路中2打1互毆

