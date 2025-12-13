女子偷嫁2任老公！靠「日夜輪班」穿梭2家庭

國際中心／周孟漢報導



對於大多步入婚姻的人來說，光是要維持一個家庭就已經非常消耗心力，沒想到現在竟有人採「日夜輪班」的方式，在兩個家庭裡扮演妻子。1名女子早在2016年就結婚，沒想到又在2024年與另1人結婚，為了不讓事情露餡，這名女子晚上會與第1任丈夫同房睡覺，但到了白天，就會衝到第2任丈夫家裡生活，事件曝光後引發熱議。

根據《星洲日報》報導，這起事件發生在馬來西亞，這起案件是由女子的小姑所揭發，在12月6日這天，小姑與警察、村民們醫同突襲檢查一處民宅，當場發現女子正與另一名自稱是丈夫的男子共處，男子接著出示了相關文件，證實2人早在2024年11月5日在泰國宋卡（Songkhla）登記結婚。

第2任丈夫拿出相關文件，證實2人在2024年11月5日在泰國宋卡（Songkhla）登記結婚。（圖／翻攝自Ekin Derahim臉書）





不過，小姑卻稱女子早在2016年3月就已經與自家哥哥結為夫妻，且從未辦理離婚，婚姻生活非常正常。事後小姑也在臉書發文，揭露了女子是如何以「日夜輪班」的方式，在兩個家庭裡扮演妻子，表示2家相距僅19公里，女子趁著第1任老公白天外出工作時，火速跑到第2任丈夫家裡生活，等到晚上再回來與第1任老公共枕眠，靠這樣的方式成功隱藏了這段祕密婚姻。

小姑附上結婚證書，證明女子在未與第1任丈夫離婚的情況下，悄悄與第2任丈夫結婚。（圖／翻攝自Ekin Derahim臉書）





事件曝光至今已過了一週，但該名女子不僅拒絕搬離她與第一任丈夫的住處，反而還衝到警局報案，稱小姑對她進行騷。令人傻眼的是，小姑憂心表示，「因為她一直在乞求，還不停地打電話給我哥哥，現在我哥哥也聽信了這個女人的話」。為維護家庭權益，如今這位小姑已經將此事向丹那美拉縣（Jajahan Tanah Merah）伊斯蘭宗教辦公室檢舉，並附上結婚證書證明所述並非虛假。

