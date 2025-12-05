女子凍死奧地利最高峰！男友拋下伴侶獨自下山 網路攝影機揭登山悲劇

攝影機拍下兩名登山者於傍晚登頂途中亮起頭燈，成為調查關鍵畫面。（圖／擷取自當地登山監視系統）

奧地利最高峰格羅斯格洛克納山（Grossglockner）在今年發生一起致命登山事故，一名33歲女子在海拔超過3,700公尺的高山上遭遇惡劣天候，被迫留在山上，最終因失溫死亡。其同行男友未即時呼救並獨自下山，現已遭當局依「重大過失殺人」罪名起訴。

根據英國《太陽報》（The Sun）報導，這對情侶於1月18日清晨開始攀登奧地利最高峰，當時山上氣溫低至攝氏零下20度，風速超過每小時70公里。據調查，死者首次從事此類高山活動，僅穿著雪靴、攜帶分離式滑雪板，並未配備適當的保暖與求生設備。

根據奧地利警方調查，當晚約18時許，山頂附近的網路攝影機拍下兩人頭燈亮起的畫面，但凌晨2時30分左右，僅見男方頭燈獨自朝山下移動。女方的燈光則在夜間消失。隔日清晨，救援人員發現女子在離山頂僅約150英尺處的雪地中死亡。

攝影機拍下兩名登山者於傍晚登頂途中亮起頭燈，成為調查關鍵畫面。（圖／擷取自當地登山監視系統）

報導指出，雖然男友當天晚上10點50分就曾看到警方救援直升機掠過，但他未嘗試呼叫求援或發出警示訊號，而是選擇繼續下山。檢方認為，他做為資深登山者且是此次行程的主導者，理應確保同行者安全，卻在對方體力透支、天候惡劣時將其遺留山頂，並未盡到合理照護義務。

男友目前面臨「重大過失殺人」（manslaughter by gross negligence）罪名，若罪名成立，最高可判處3年有期徒刑。此案將於2026年2月19日在因斯布魯克地方法院開庭審理。

報導也指出，此事件引發歐洲登山界對於高山活動風險管理與領隊責任的廣泛關注。專家呼籲所有從事高海拔登山者應確保同伴具備足夠體能與裝備，並遵循緊急應變程序。

奧地利格羅斯格洛克納山（Grossglockner）是該國最高峰，海拔達3,798公尺，為歐洲著名高山登山地點之一。（圖／翻攝自X，@standardnews）

