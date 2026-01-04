女子出門一吹寒風「頭暈+心跳加速」 心房顫動、腦中風竟一起爆發

冬季氣溫驟降容易誘發心房顫動，若出現心悸或胸悶等症狀應盡速就醫。一名中年婦女日前在寒冷夜晚用餐後步出餐廳時，遭冷風吹襲突然心跳加速、頭暈噁心而跌坐地面，經友人緊急送醫後確診為心房顫動併發短暫性腦中風，需住院觀察治療。

一名女子日前在寒冷夜晚用餐後步出餐廳時，遭冷風吹襲突然心跳加速、頭暈噁心而跌坐地面，就醫後確診為心房顫動併發短暫性腦中風，需住院觀察治療。 （示意圖／Pixabay）

國泰綜合醫院心血管中心病房主任黃奭毓說明，心房顫動屬於常見的心律不整類型，主因心房電流傳導出現混亂、快速且不規則的狀況，導致心臟收縮節奏失調，血液無法有效輸出。這種不規則跳動會使血液在心房內滯留而形成血栓，血栓一旦脫落流入腦部，就可能造成缺血性腦中風。研究顯示，心房顫動患者的中風風險是一般人的五倍，且中風後預後情況較差。

關於症狀表現，黃奭毓指出，心房顫動的臨床表現因人而異，部分患者甚至沒有明顯感覺。常見症狀包含心悸、心跳不規則或過快、胸悶、呼吸困難、頭暈、疲倦，甚至發生中風。若出現上述症狀，建議儘早就醫接受心電圖或二十四小時心律監測以確認診斷。

該名個案經心臟科醫師評估後，原建議接受根治性電燒手術，但考量家屬對手術風險的疑慮，最終選擇風險相對較低的「脈衝場消融術」。手術順利完成，患者恢復狀況良好並很快出院。

冬季血壓與血糖控制較差，特別是高齡族群、高血壓、糖尿病、心臟病或慢性腎臟病患者，更容易心房顫動發作。 （示意圖／Pixabay）

黃奭毓分析，心房顫動在冬季特別容易發作，主要原因包含氣溫驟降造成血管收縮、血壓上升，使心臟負荷加重，加上交感神經活性提升，心跳更容易不穩定。此外，呼吸道感染、感冒或發燒也會誘發心律不整。冬季活動量減少、體重增加、血壓與血糖控制較差，都是潛在誘因。特別是高齡族群、高血壓、糖尿病、心臟病或慢性腎臟病患者，更容易因上述因素導致心房顫動發作。

黃奭毓呼籲民眾應維持良好生活習慣來預防疾病發生，包含保持適度運動，避免過度勞累或暴露在極冷極熱的環境中，也要控制血壓、血糖與體重，減少過量咖啡因與酒精攝取。若患有心臟病與三高疾病，一定要規律服藥與追蹤。冬天來臨時，若出現心悸或胸悶等不適症狀，請勿輕忽，應及早就醫檢查。

