女子分泌物「冒泡」以為黴菌 竟揭露超綠真相

一名女子原以為只是常見的私密處黴菌感染復發，自行用藥卻遲遲未癒，直到就醫檢查，才發現分泌物「冒泡」竟是滴蟲作祟。婦產科醫師鄭丞傑醫師在《醫師好辣》節目中分享此案例，直言這類症狀背後往往暗藏性傳染風險。

顏色異常外分泌物「冒泡」成警訊

鄭丞傑指出，一般黴菌感染多與潮濕、不透氣衣著或免疫力下降有關，分泌物多呈白色、乳酪狀，與性生活關聯不大。但這名患者的分泌物卻混雜黃綠色，且在內診時出現「氣泡狀變化」，讓他立刻提高警覺，「看到泡泡，我第一個想到的就是滴蟲。」他接著以顯微鏡檢查，畫面中可清楚見到原蟲持續游動，患者親眼目睹後當場愣住，不敢相信這竟是自己體內的狀況。

滴蟲感染別只治一人 恐陷「乒乓球感染」

鄭丞傑指出，該名女子屬於黴菌合併滴蟲感染，若只針對黴菌用藥，自然無法根治。也得知性伴侶為男友，並嚴正提醒，「滴蟲幾乎都是透過性行為傳染，雙方一定要一起治療。」他警告，若僅單方服藥，另一方仍帶原，極易形成「乒乓球感染」，即一方已治癒、另一方仍帶菌，雙方反覆交叉傳染，難以痊癒。

鄭丞傑過去在接受《ETtoday健康雲》專訪時就表示，滴蟲潛伏期約5至28天，只能在潮濕分泌物中存活，無法耐乾燥環境，因此日常接觸幾乎不會傳染，性行為才是主要途徑。他也呼籲，若出現異味、搔癢或分泌物顏色改變，切勿自行判斷，應及早就醫、正確用藥，並落實安全性行為，才能真正遠離困擾。

