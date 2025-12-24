女子半夜咆哮問「是什麼關係？」5字回答笑翻全網！129萬人看過

記者施春美／台北報導

有民眾分享，他深夜聽到一段對話，原以為是感情糾紛，未料是數學教學。該貼文讓近10萬人笑翻。（示意圖／翻攝Pexels)

上週北市隨機殺人案釀4死的悲劇，讓現代人常處警戒狀態。有民眾在社群平台表示，他半夜聽到樓上傳來女子崩潰式咆哮：「說清楚！到底什麼關係？」讓人瞬間清醒， 未料下一句吼出來的是「互為相反數！」讓他當場冷靜， 躺回床上。該則貼文的按讚數高達9.4萬。有網友笑稱「感情糾紛還可以好聚好散，但數學不會就是不會了！」

一名網友在Threads貼文表示，他半夜突然聽到樓上傳來一個女生咆哮：「什麼關係？說清楚！到底是什麼關係？！」讓他瞬間清醒，八卦雷達全開，生怕錯過一段深夜感情修羅場。結果下一句吼出來的是：「互為相反數！」讓他整個人當場冷靜， 默默把窗戶關上，躺回床上。

廣告 廣告

此段貼文有129.5萬以上的瀏覽次數，按讚數達9.4萬，留言近千則，引發網友共鳴，紛紛提出自身經驗。有網友表示，曾在咖啡店聽過的情侶對話，男生說道「分手吧！」女生問「我們之間的山盟海誓、風花雪月又算什麼？」男生冷靜回答「算成語吧！」也笑翻一票人。

另一網友則笑稱，「嚇死，我以為是感情糾紛 結果是更無解的數學糾紛感情還可以好聚好散，數學不會就是不會欸。」更有認真的網友表示，他氣到爬起來查了一下相反數是什麼？結果還是看不懂，結論有聽沒有懂。

更多三立新聞網報導

不是瀉藥！「它」是治便秘新神器：直接震出大便 還沒副作用

水果會害飆血糖？61萬人研究揭密：「1吃法」能防糖尿病

不是糖尿病！研究揭「它」害人胰臟癌：引爆全身癌、一身病

癌症並不突然！「1常見現象」害細胞突變、癌轉移：人毫無感覺

