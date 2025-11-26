女子叫車返家 竟遭司機性侵還錄影！平台回應了

小琳（化名）的女子透過APP「173叫車」叫車返家。（示意圖，與本文無關／翻攝自pexels）





小琳（化名）的女子透過APP「173叫車」叫車返家，卻遭司機阿輝（化名）性侵並拍下私密影像。儘管司機在庭上堅稱女子是為免除車資而誣告，但合議庭最終採信被害人供詞，依妨害性自主罪判處阿輝有期徒刑8年。對此，平台也回應了。

根據判決書，去年5月22日下午，小琳在搭乘計程車返家途中，司機阿輝主動稱讚小琳「胸型很美」，並大聊自己的性經驗，讓小琳心生警惕，不願多聊。沒想到阿輝並未依正常路線行駛，反而一路往環河南路河堤的偏僻地點開去。

抵達地點後，阿輝移動到後座，以「想欣賞刺青」為由要求小琳解開衣扣。小琳感到極度恐懼，只能以「這樣不好」、「你不要這樣」等語委婉拒絕。阿輝完全不理會小琳的拒絕，不僅強行解開其上衣、持手機拍攝私密部位，更進一步脫去小琳衣裙，性侵得逞。

由於小琳心生害怕，擔憂反抗會有生命危險，再加上身體出現「凍結反應」（Freeze Response），導致她無力反抗，也無法向外界求援。事後，阿輝將小琳載回家，雖然免除了車費，但因為還想與小琳約會，一度要求給手機號碼，但遭到了小琳的拒絕。

小琳表示，她原本不希望把事情鬧大，事後向叫車平台反映，但客服回應「無法越權處理」，讓她感到平台態度消極。最終在家人與好友的鼓勵下，小琳為了避免有其他受害者，隔了3個月才鼓起勇氣向警方報案。

在庭審中，司機阿輝辯稱，小琳是為了不想支付300元的車資才誣告性侵，並質疑被害人隔3個月才報案、沒有傷勢等理由，稱指控不實。然而，新北地院合議庭認為，阿輝與小琳素不相識，小琳沒有必要為了區區300元的車資就誣告性侵這種重罪。法官最終採信小琳供述，認定阿輝利用車內環境的優勢，使被害人孤立無援並強行侵害，事證明確，依妨害性自主罪判處阿輝有期徒刑8年。

對此，173平台今日回應，強調對性騷擾採零容忍態度，一旦發現即停止其派車媒合，以保障乘客。平台透過查詢確認，乘客確實曾反映希望駕駛給予金錢補償，由於173平台只媒合合法計程車司機，對於兩人間車資以外的金錢爭議，客服人員只能回覆「無法越權處理」，才會讓乘客誤解。平台表示，在確認本案發生後，已立即停止與該司機媒合。平台同時鼓勵乘客遇到任何性騷擾都要立即報警，切勿私下補償。

173平台強調，鼓勵乘客遇到任何性騷擾，都要立即報警處理，為避免還有他人受害，請勿私下補償，社會對性騷擾都是零容忍。如果是平台司機，平台也會立即停止媒合，希望透過大家的努力建立零性騷的社會。

