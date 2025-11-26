女子叫車遇狼司機！女乘客遭侵犯還拍裸照 司機一審判8年

即時中心／林韋慈報導

新北市一名女子去年（2024）5月22日下午，透過「173叫車APP」叫車返家，未料竟遇上狼司機。女子上車後，司機林德榮未依導航路線行駛，反而將車開往環河南路河堤旁的偏僻處，稱「刺青很漂亮」，強行解開她的衣物進行拍照，甚至性侵。新北地院近日宣判，全案依妨害性自主罪判處林男8年徒刑。

調查指出，女子當天叫車欲從新北永和返回三重住處，配對司機後隨即上車。然而林男卻偏離路線，一路開向河堤。到達偏僻地點後，他從駕駛座移到後座，佯稱要欣賞女子胸口刺青，女子雖多次以「這樣不好」、「我要趕快回家」等語拒絕，仍因車內密閉空間與身處孤立情況而不敢激烈反抗。



林男無視女子意願，強行解開上衣，拍攝其胸部與下體，甚至舔胸、以手指侵入女子私密處。事後女子驚魂未定，但因受到過大驚嚇無法反應，甚至要付車錢給司機，而司機還說，「可惜沒帶套」，最後放女子離開。

女子在擔心安危及心理壓力下延遲通報，最後仍鼓起勇氣提告。林男到案後承認拍攝影像與部分行為，但辯稱一切「未違反意願」；甚至聲稱女子以身體抵車資，並質疑其未立刻求救，否認強制性侵。

法院審理認為，林男刻意將車開往偏僻處，並利用車內密閉環境、性別與體型優勢讓被害人無從反抗，且在明確拒絕下仍強行侵害。全案證據明確，依妨害性自主罪判處他有期徒刑8年，可上訴。

《民視新聞網》提醒您：尊重身體自主權！請撥打113、110

原文出處：快新聞／叫車竟遇惡狼！女乘客遭侵犯還拍裸照 司機一審判8年

