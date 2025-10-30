女子吃胃藥「姨媽遲到一個月」 藥師：荷爾蒙被改變了！

一名女性在服用腸胃藥後，發現月經竟然延遲了整整一個月。藥師洪正憲經評估後指出，這可能是因為使用含有Domperidone成分的胃藥所導致，這種藥物會阻斷多巴胺對垂體的作用，可能使泌乳素升高，進而抑制荷爾蒙分泌，影響女性月經週期。

女子吃了含Domperidone成分的胃藥後生理期遲遲不來，原因是這種藥物會使泌乳素升高，進而抑制荷爾蒙分泌。 （圖／Photo AC）

藥師洪正憲在其臉書專頁「藥師洪正憲-藥就趁憲在」分享了這個案例。他表示，這名女子是由腸胃科醫師轉介來諮詢藥物問題，經過詳細評估用藥情況後，懷疑是Domperidone造成的影響。洪正憲解釋，Domperidone是一種常用於治療胃排空異常、噁心和嘔吐等消化系統症狀的胃腸蠕動促進劑，同時也具有止吐作用。

洪正憲進一步說明這類藥物的作用機制：「Domperidone是一種多巴胺D₂受體拮抗劑，會阻斷多巴胺對垂體乳腺細胞的抑制作用，可能導致泌乳素升高。」當體內泌乳素過高時，會抑制下視丘與腦下垂體分泌GnRH、LH、FSH等荷爾蒙，進而影響排卵與雌激素分泌，最終可能引起月經不規則、週期延長、月經量減少，甚至停經或溢乳等症狀。

雖然大多數服用Domperidone的女性不會出現明顯變化，但洪正憲指出，對泌乳素較敏感的人群可能只需服用幾次就會出現月經異常。「臨床上也觀察到，有些患者僅服用2–3次Domperidone就發生異常。」他補充道，若泌乳素長期維持高值，更容易導致閉經或持續性溢乳。不過，大多數人在停藥後，月經通常能逐漸恢復正常。

長期服藥者、年輕女性、高劑量使用者都容易因此類胃藥影響生理週期。 （示意圖／Pixabay）

針對服用此類藥物的建議，洪正憲表示，在正常使用劑量治療胃腸蠕動下降或噁心嘔吐時，多數人不會出現月經干擾，但他特別提醒三類高風險族群需更加注意：長期用藥者、年輕女性以及高劑量使用者，這些人應更密切追蹤生理週期變化。

「若出現月經延後、量少、閉經或溢乳等症狀，應評估是否與使用domperidone有關，建議停藥並觀察2-4週變化，必要時可抽血檢測泌乳素與性激素水平。」洪正憲最後強調，雖然大部分案例在停藥後可恢復正常，但若症狀持續，仍建議儘早諮詢醫療人員並進行系統性評估。

