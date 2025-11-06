女子吃醋怒縱火害3歲童喪命、女友重傷 遭判刑20年定讞

鄧女縱火燒死女友的3歲女兒，遭判刑20年定讞。（資料畫面）

桃園大溪2022年發生一起縱火命案，28歲鄧姓女子與女友分手鬧翻，疑因吃醋，竟憤而持汽油潑灑縱火，導致游姓女子重傷、游女的3歲女兒身亡，鄧女一、二審均被依「成年人故意對兒童犯殺人罪」判處徒刑20年，最高法院駁回上訴，全案定讞。

回顧全案，鄧女與游女交往多年並同居，卻因不滿游女與廖姓前男友（女童生父）聯繫而發生爭執，還一度揚言「要燒死妳全家」。2023年2月7日，鄧女將事先購買的汽油潑灑在床鋪與游女母女倆身上並點燃，導致游女全身90%嚴重燒燙傷，3歲女童則因傷重不治身亡。

檢警偵辦認為，鄧女行為殘忍，依成年人故意對兒童犯殺人罪、恐嚇危害安全罪等罪提起公訴。一審桃園地院國民法官審理後，認定鄧女縱火釀女童死亡，手段兇殘，判刑20年，另依恐嚇危害安全罪判處拘役59日。

二審期間，鄧女一度表示要撤回上訴，因為對一審判決「心悅誠服」，但因檢方及告訴人均上訴，法院仍進行審理，檢方與告訴代理人認為量刑過輕再上訴三審，最高法院審酌後指出，原審對事實認定、法律適用與量刑均無不當，因此駁回上訴，全案定讞。

★《鏡新聞》提醒您：犯罪行為，請勿模仿。

★《鏡新聞》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。





