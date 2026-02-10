女子同時與多男交往騙婚！假父母參與終露餡 其實早有老公與孩子

山東男子趙鑫與林歡歡舉辦婚禮後未登記，事後發現對方另有丈夫與孩子。（圖／翻攝自央視網，下同）

一場橫跨三地、牽涉三名男子的婚姻詐騙案，近日在大陸上海浮出檯面。女子林歡歡（化名）隱瞞已婚身分，短時間內與兩名男子「結婚」，甚至生下一名女兒，更多次虛構懷孕與家人身分，透過情感關係誘使對方交付財物。事發後，受害男子難以接受，警方已介入調查，學者指出林女行為恐涉刑法詐欺罪。

林歡歡與三名男子先後建立親密關係，其中一人為其合法配偶，並育有一女。

根據大陸《央視網》報導，事件起於2024年底，來自山東的男子趙鑫（化名）與浙江民宿業者李文龍（化名）先後向上海警方報案，稱遭伴侶欺騙。警方深入調查後震驚發現，兩人所指的「妻子」竟是同一人、林歡歡。更令人錯愕的是，林歡歡與這兩人均未合法登記結婚，其實早在2017年便與另一男子程偉（化名）領證，並於2023年誕下一女。

為讓男方信以為真，林歡歡多次雇用臨演假扮父母與對方家長見面。

根據調查，林歡歡與趙鑫於2021年網路結識，趙為愛辭職遷居上海，兩人曾於山東老家舉辦婚禮。林女當時宣稱自己為失信人無法辦理登記，成功推脫合法婚姻程序，還出示假的懷孕證明博取同情，趙男信以為真，深信兩人已是夫妻。

幾乎同一時期，林歡歡又在上海認識了年長她十餘歲的李文龍。李男經營民宿事業，條件優渥，迅速贏得林女青睞。兩人關係迅速發展，並於浙江舉辦婚禮。面對雙方家長見面壓力，林女甚至花費人民幣3,000元（約新台幣12000元），雇請臨時演員假扮父母與男方家庭會面，並成功取得彩禮人民幣8萬8000元（約新台幣35萬2000元）。

為防穿幫，林女分別安排不同演員扮演「父母」。不料後來她傳送與孩子互動的影片給李文龍時，影片中「父親」聲音與李文龍記憶中不符，引起懷疑。另一方面，趙鑫發現林女曾聲稱誕下兒子，但帶來見面的卻是女嬰，開始懷疑對方說詞。

警方查明，林女與第三名男子程偉為應付雙方父母催婚，早在2017年透過網路協議形式結婚，兩人婚後不干涉彼此生活。林歡歡後來不滿形式婚姻，遂展開網路交友，並逐步發展多段關係。為博取金援，她以懷孕、家庭經濟壓力為由，多次向男方索取金錢與資源。

此案引發社會關注。大陸人民公安大學法學院張偉珂教授指出，林歡歡刻意隱瞞婚姻狀況，使對方在誤信雙方為準夫妻的情況下自願交付財物，已符合刑法詐欺罪要件。至於臨時演員的法律責任，需視其是否知情且參與詐騙目的，進一步釐清是否構成共犯。檢察機關亦表示，林女多年操作情感斂財，利用男方愧疚心理索取資源，法律意識薄弱，道德觀念缺失，已嚴重逾越法律底線，將依法究辦。

