女子和同事聚餐 竟遭下藥性侵！內褲驚見他DNA

同事聚餐邀約，一場溫馨的社交敘舊，但對台南一名女子來說，這卻是一場噩夢的開始，他基於對賴姓男同事的信任，和他回到住家，未料卻遭下藥性侵，如今判決出爐。

藥物性侵陷阱

根據判決書，被告賴男與被害人小花（化名）原為交情尚可的同事。賴男在案發前已事先備妥足以讓人陷入昏睡的處方用藥「使蒂諾斯」，並以聚餐為由邀約小花外出。用餐過程中，他藉口要回家拿取餐廳會員卡，將小花帶回其住處，隨後將安眠藥假冒成止痛藥拿給小花服用。

小花在完全不知情的情況下陷入昏睡長達5小時，賴男趁機對其進行強制性交。由於小花受害後立即蒐證，警方在內褲及私密處採得與被告型別相符的DNA跡證，揭發這起卑劣罪行。

法院認定犯罪情節嚴重

案件上訴至台南高院後，賴男透過律師表示自己已深切悔悟並願意道歉，且自述家庭生活困苦，除了要照顧國中一年級的孩子，還要負擔失智母親的生活照料，以及癌症末期父親的龐大醫療費。然而，合議庭法官認為，被告的行為具有高度謀劃性，並非臨時起意。他利用藥效特性對小花施暴，其動機與手段均屬嚴重，若非小花積極蒐證，犯行恐難以揭發。法官認定本案不屬於「情輕法重」的狀況，因此拒絕適用刑法第59條的酌量減刑規定。

法官改判八年徒刑

雖然犯罪情節惡劣，但法官也注意到被告在二審期間的態度轉變。賴男在上訴後坦承全部犯行，並針對民事賠償部分先行支付了70萬元給小花，這項量刑因素是原審判決時未及審酌的。法官在綜合考量被告前無前科、目前罹患疾病需服藥控制、以及其需要扶養多名家屬等家庭背景後，決定撤銷原判決部分的量刑，改處有期徒刑8年。

