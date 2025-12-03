女子在綠島邊騎車邊大哭！ 定睛一看竟是李芷婷

記者林政平報導／李芷婷Nasi Li 2025年全新專輯《海的模樣》將於12/9正式發行；專輯的同名單曲〈海的模樣〉以深潛失戀情緒的創作能量描繪沉沒與重生，寫下她在情感崩裂時的狀態，也成為她重新整理自己的轉捩點。李芷婷分享：「海可以溫柔，也可以狂暴，像極了當時的我。」

〈海的模樣〉靈感來自李芷婷某次綠島旅行中「突如其來」的失戀，她分享：「那時整個人狀態很混亂。朋友直接載我騎機車環綠島一圈，我就坐在後座邊哭邊大叫宣洩，那時腦袋其實就開始有旋律的雛形了。」她形容當時的自己像被潮水不停捲入、放出，情緒失重卻又不斷抓著一絲力量。回到台北後，她短暫與對方和好，但情緒未曾真正消散，當時李芷婷回到台北很快的就把旋律及歌詞寫下來，她笑說：「真正完成作品一年後，特別替當時的我心疼。」

MV中也有她與男主角的親密戲份，讓李芷婷坦言一開始有些不自在，她笑說：「我一開始有一點保持距離，因為覺得超級尷尬。」她還笑稱手機裡還留著第一次打招呼時的「尷尬臉」。不過一開機，她立刻進入狀態，並表示：「出道也有一段時間了，鏡頭rolling就要上場，只是心裡真的滿害羞的。」她也特別感謝男主角在現場展現的穩定與專業，讓她很快就能進入情緒，也讓這段畫面的呈現既真實又充滿張力。

