女子地鐵拿包占坐 要求長輩擠「半個座位」

地鐵上再傳占位紛爭，一名女子用包包佔座位，一對老夫婦問她能不能移開，女子卻要求長輩直接坐在半個座位上，雙方吵了起來，其他乘客看不下去主動讓位給老人家，才化解紛爭。但女子行為被上傳網路，引來網友撻伐。

女子情緒激動，放在座位上的包包就是不拿開，即便老夫妻一開始好言相勸，也油鹽不進，結果雙方吵了起來。

占座女子vs.老夫婦：「放下來，（不放呀不放），夠不夠你坐，（坐在這還放東西），夠不夠你坐，XX！。」

大爺一個不爽，一把想扯下女子的包包，但女子緊抓著不放，要求兩位長輩擠在半個座位上，雙方僵持不下。

中國地鐵上占位紛爭頻傳，女子的惡霸行為引來網友撻伐，紛紛指責女子不讓座給長輩就算了，是多名貴的包，需要占用一個座位呢，幸好其他乘客趕緊出面勸架，起身讓座給老人家，才化解這場紛爭，不過車廂內吵吵鬧鬧真的很危險，因為一個不注意很有可能就會發生意外。

其他乘客：「救命救命救命。」

重慶高鐵站，月台邊乘客擠成一團，焦急呼喊站務員，而身穿白色外套的女子不斷對著月台間隙，崩潰尖叫，原來一名七八歲的男童失足跌落月台間隙，男童的母親一直試圖伸手下去拉，現場亂成一團。

其他乘客vs.男童母親vs.站務員：「不要拉了！不要拉他！不要下去！不要下去！不要動！這裡有工作人員。」

幸好站務人員及時過來處理，將列車暫時停駛，並安排人員進入軌道下方，將男童抱出，除了一點皮外傷之外並無大礙，讓一場驚魂化險為夷。

