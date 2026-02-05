女子基隆健行疑誤入竹林迷路 消防協助平安救下山

（中央社記者王朝鈺基隆5日電）70餘歲王姓女子昨天從基隆市劉銘傳隧道出發登山健行，疑誤入竹林迷路且天色昏暗。消防局派員入山搜索，2小時後找到王女，所幸王女沒有明顯外傷，在消防員協助下平安下山。

基隆市消防局昨天晚間6時許接獲警察局通報，王女步行進入劉銘傳隧道後，沿東砲台往西砲台方向，途中疑誤入竹林不慎迷路，現場環境昏暗，且附近可聽見水流聲，地形複雜，亟需協助。

消防局立即啟動協尋機制，由第2大隊長高瓊瑤擔任指揮官，出動安樂、仁愛、七堵及中山分隊，共13車、25名消防員及19名義消前往救援，現場分為3組入山搜索。

搜救人員深入崇德路、獅球嶺、八德路周邊地毯式搜尋，當地民眾也在現場協助引導，並不斷呼喊王女。昨天晚間8時許，在長壽公園附近竹林發現王女，所幸王女身體沒有明顯外傷，但因體力耗盡顯得疲憊，搜救人員協助王女脫困後，交由家屬接回。

消防局長游家懿呼籲，民眾從事登山健行活動，務必在出發前告知親友行程與預計返家時間，並隨身攜帶手機、行動電源、照明設備與簡易保暖用品，避免單獨進入陌生路線，若不慎迷途，應保持冷靜留在安全處所，撥打110、119或112求助。

國民黨基隆市議員鄭愷玲表示，劉銘傳隧道這條登山健行路線非常熱門，且四通八達可通往七堵區、仁愛區等地，建議基隆市政府在路線交叉口設置指示牌，避免類似情況再度發生。（編輯：李錫璋）1150205