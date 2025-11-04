南部中心／莊舒婷、廖錦雄 高雄市報導

高雄有名女子，在一間麵店買豬粉腸回家吃，不過卻吃到了硬硬的不明物體，乍看之下像石頭，有網友就開玩笑說難道是豬的舍利子嗎？還是豬吃進去的石頭沒清乾淨？對此衛生局下午派員到場稽查，了解狀況。





女子外帶豬粉腸吃到"黑色不明物" 網友笑:難道是豬舍利子?

店家說粉腸都會仔細清洗，確認沒有硬塊等雜物。（圖／民視新聞）



女子用筷子把豬粉腸夾起來，只見中間藏一個黑黑的不明物體，用手輕輕一擠拿出來，彷彿是顆小石頭，再繼續翻翻找找，總共找到三顆，有網友就笑稱這是豬的舍利子嗎？聲源：當事人郭小姐（變音處理）：「開始吃那個豬粉腸的時候咬下去第一口，就是有一點咬到硬硬的東西，我就把它吐出來發現是一顆石頭。」民眾：「應該說腸子看的話應該是結石啦糞石啦。」民眾：「腸胃裡面的結石或者是沒清乾淨。」

廣告 廣告





女子外帶豬粉腸吃到"黑色不明物" 網友笑:難道是豬舍利子?

一名女子吃粉腸吃到黑色石頭，將畫面拍下引發熱議。（圖／翻攝畫面）



吃晚餐居然吃到小石頭，郭小姐將事件發上網，表示要怪豬還是怪店家呢？事發地點疑似就在高雄一間麵店，不過店家一看影片就否認是他們的東西。麵店業者：「看這個粉腸就沒在放鹹菜啊，我們的粉腸沒在放鹹菜的。」麵店業者：「因為我都用手一直慢慢慢慢的，給它摸摸摸下來，沒有硬的東西這樣子。」根據瞭解，粉腸的清洗跟大腸不一樣，大腸的話，可以像這樣翻面來徹底的清潔，去除異物，但粉腸薄並不建議翻面，若沒仔細處理就可能殘留異物。其他業者：「那個粉腸沒辦法翻過來，因為粉腸裡面就有營養的東西，我們拿刀子來就戳一戳，讓它水有髒的水跑出來。」究竟黑色石子是什麼東西？是豬的腸結石還是豬吃進去的小石子，目前不得而知，衛生局也派員到場稽查，要了解狀況。

原文出處：女子外帶豬粉腸吃到"黑色不明物" 網友笑:難道是豬舍利子?

更多民視新聞報導

明迎6年來最大「超級月亮」！最佳觀賞時間曝 獅子座流星雨接力登場

禁宰令再延長 《民視》直擊好市多維持「1卡1豬肉」限購令

提成立「轉大人ETF」逆轉少子化危機 郭國文：讓青年滿18歲即有第一桶金

