女子夜店上台跳舞餵酒！竟遭變態男「拉下台」侵犯得逞
台中發生一起夜店性騷擾事件。女子小花（化名）到夜店玩，期間到舞台上跳舞、餵酒給其他顧客互動，不料有一名杜姓男客人居然利用小花餵酒給台下的客人時，把她強拉下舞台性騷擾得逞，小花立刻告知保全報警，杜姓男子被台中地院判處4個月有期徒刑。
根據判決書內容指出，小花到台中某夜店玩，跟男友在夜店內喝酒跳舞，因為夜店開放女性消費者到舞台上跳舞，小花就上台跟其他女客人一起跳舞。店內台上女客會餵台下男客喝雞尾酒互動，當小花給男客餵酒時，輪到一名杜姓男子喝酒後，竟然順勢把她拉下舞台。小花錯愕到來不及反抗，杜男將手伸進她衣物內觸摸隱私部位得逞。
小花當下告知夜店安管人員之後，跟男友一同報警處理，杜男被依性騷擾提起公訴。杜男應訊時只承認自己當時在該夜店內，完全不承認他把小花從舞台上拉下來，對小花性騷擾的事，但店內監視器畫面把杜男惡行全都錄下了。
法官根據夜店監視器畫面拍到小花從舞台跌落的時候，並沒有直接跌倒在地，而是被拉到杜男前方，根據相對位置，杜男確實有伸手性騷擾的可能；再加上小花表示當天洗過澡才去夜店，期間並沒有和男友有親密關係，內褲中卻驗出杜男的DNA。法官認定只有杜男在過程中伸手到小花內褲中性騷擾得逞，留下汗夜或皮屑才會驗出DNA，依照性騷擾防治法判處杜男4個月有期徒刑。
東森新聞關心您
尊重身體自主權！請撥打113、110
東森新聞關心您
犯罪行為，請勿模仿
