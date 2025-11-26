女子大力士冠軍竟是「生理男」 主辦單位證實：撤銷成績及參賽資格

美國女子大力士選手布克（Jammie Booker）。（圖／翻攝自IG，Official Strongman）

美國女子大力士選手布克（Jammie Booker）近日在國際賽事中奪冠，如今被主辦單位確認「生理性別為男性」，不符女子組規範，參賽與奪冠資格均遭撤銷。目前，英國選手湯普森（Andrea Thompson）遞補為冠軍，澳洲選手考利（Allira-JoyCowley）則從第三名升至第二名。

澳洲廣播公司報導，本月於美國德州舉行的《Official Strongman Games》世界錦標賽女子公開組競賽中，布克原先以些微差距奪冠，擊敗英國名將湯普森與澳洲的考利。然而賽事結束後，主辦單位發布聲明稱，經確認布克出生時被登記為「生理男性」，因此不符合女子組參賽規範，隨即撤銷其成績與參賽資格。

主辦單位強調，若在賽前知悉布克的出生性別紀錄，女子組將不會允許其參賽，「看來有一位生理性別為男性、現認同為女性的選手，參加了女子公開組。主辦單位在賽前並不知情，得知後立即展開調查，但目前尚未獲得該選手回覆。」該聲明同時重申，比賽支持性別多元與包容，但規則已明確要求運動員須依「出生時記載的生理性別」參賽。

布克遭取消資格後，湯普森遞補為世界冠軍，考利則從第三名升至第二名。考利在社群平台分享自己手持季軍獎盃的照片，並幽默寫下「大家假裝它是銀牌吧。」她表示，能與全球最強壯的女性同台競技是莫大榮幸，也為澳洲選手全員進入前十名而感到自豪。

這起事件也在大力士運動界掀起激烈討論。三屆世界冠軍羅伯茨（Rebecca Roberts）公開表態，認為女子項目應「僅限生理女性」參賽。她強調，並非針對跨性別社群，但在力量型運動中，「生理差異無法忽視，也不會因認同而消失」，女子組別的設定應受到尊重。

重新成為世界冠軍的湯普森則坦言，這是她運動生涯中「最疲憊的幾天」。她指出，這起事件使多名女性參賽者被攻擊與羞辱，「原本應是慶祝的時刻，卻被爭議淹沒」。她也為那些可能因此失去名次與機會的女性感到不捨，呼籲外界停止對女性選手的惡意指責。

