女子如廁排出3公尺長「白色巨蟲」 竟是日常這習慣害的

張姓女子就醫後，經檢查確診感染牛帶絛蟲，排出長達3公尺寄生蟲。（圖／翻攝自深圳晚報）

大陸廣東深圳一名32歲張姓女子近日上廁所時，驚見體內排出一條約3公尺長、白色扁條狀物體，初時不明所以，便以筷子夾起觀察，直呼「感覺像條蟲」。張女拍下影片後緊急就醫，經龍華區人民醫院檢查後，確診感染「牛帶絛蟲」（Taenia saginata），這類寄生蟲可於人體腸道內寄生多年，且體長可達數公尺。

根據《深圳晚報》報導，據醫師表示，該條絛蟲外觀細長如長壽麵，一度讓院內醫護人員見到麵條都感到心驚。張女自述飲食習慣相對保守，平時不吃生魚片、生肉類等生食，對於感染源感到困惑。經詳細追問病史後，醫師發現張女家的廚房僅使用一塊砧板，無論是切生肉或處理熟食、蔬菜，全都共用，且從未進行徹底消毒，極可能因此導致寄生蟲卵污染食材，造成感染。

廣告 廣告

醫師指出，「生熟不分」的廚房習慣是家庭寄生蟲感染的高風險因素之一。許多人誤以為不吃生食就無風險，實際上不潔的料理流程與廚房器具交叉使用，極易成為病源媒介。隨著農曆新年將至，家庭聚餐頻繁，食材採買與處理量大增，醫師提醒民眾應落實以下三大防護原則，以避免類似感染：

一、不交叉：備妥兩套廚房工具

至少準備兩塊砧板與兩把刀，分別用於處理生食與熟食，建議使用不同顏色區分。使用後應徹底清洗消毒，餐具亦須分開收納，並定期用沸水消毒15分鐘以上。

二、全煮熟：杜絕半生食材

豬、牛肉須完全煮熟，瘦肉不應呈粉紅色，肥肉應透明；海鮮類如魚、貝類，須加熱至中心溫度達70°C以上。不食用淡水魚生或生蝦蟹，避免七分熟牛排等半生肉品。

三、勤洗手：保持個人與環境清潔

接觸生食後應以肥皂及流動清水洗手20秒以上；使用過的砧板應以含氯稀釋消毒液擦拭30分鐘後再清洗，至少每週徹底消毒一次。冰箱中應將生肉與海鮮密封放置於最下層，防止汁液滲漏污染熟食。

醫師強調，家庭廚房若缺乏衛生意識，極可能讓寄生蟲找上門，民眾勿因「自家料理」而鬆懈警覺，唯有遵守基本防護原則，才能守護餐桌與健康。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

被獎金羞辱？尾牙獎金入帳84元 他崩潰怒問：這是在趕人嗎

台人北海道機場「放鳥司機2小時」！挨轟後付3萬日圓道歉 業者不買單

袁惟仁病逝！生前頻傳婚外情「對象被挖出」 陸元琪昔爆生完2胎遭小三挑釁