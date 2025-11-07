女子家中撞鬼！身後長髮女「一動不動」影片瘋傳…網看「1動作」驚：不是倒影

英國一名女子在自家住宅樓梯對面的玻璃窗上拍到鬼影。圖／翻攝自TikTok／dressingroomdiaries93

萬聖節雖已過去，但對一名英國女子來說，恐怖似乎尚未結束，這名女子先前在家中拍下的一段影片，竟疑似出現「鬼影」，詭異身影面色蒼白、動作僵硬，甚至未隨她舉手而移動。影片曝光後累積逾150萬次觀看，引發網友熱議與驚恐，更有不少人勸她盡快驅魔搬家。

TikTok一名網友菲爾扎娜（Firzana）先是在8月16日PO出一則約24秒的影片，只見他站在自家樓梯上，並透過一大片玻璃窗戶的反射錄影。詭異的是，菲爾扎娜身後彷彿站著另一個瘦削的女人，後者面色蒼白、有著一頭長棕色頭髮、比菲爾扎娜高半個頭，但菲爾扎娜表示，其實自己身後根本沒有其他人：「不可能會有人站在這裡，而且他看起來有點像我。」

這已不是菲爾扎娜第一次在家中拍到鬼影。圖／翻攝自TikTok／dressingroomdiaries93

菲爾扎娜也在影片中以白底黑字寫下：「第一人稱視角：有個模仿者（mimic）在我家」。據了解，在西方民間傳說及靈異故事中，「模仿者」（mimic）通常是指一種能夠模仿或變形的鬼魂或靈體，它的特徵是可以假扮成其他人的樣子、物品或動作，以迷惑或嚇唬一般人。

影片曝光後頓時引起熱議，不少網友都認為那只是菲爾扎娜的倒影，而菲爾扎娜事後也更新影片表示，該鬼影可以模糊看得出五官，而且當拿著手機拍攝的自己隨意移動身軀時，該鬼影只是站在那裡、一動也不動。不料，這並非是菲爾扎娜唯一一次拍到這種詭異身影，她10月28日再度PO出一則約18秒的影片，並淡定說道：「就是說，它回來了，上次我拍這個影片時，大家說那只是我的倒影，但我現在舉手…已經失效了。」只見菲爾扎娜舉起右手，但身後的身影卻沒有跟著動作。

倒影不會跟著女子的動作一起移動。圖／翻攝自TikTok／dressingroomdiaries93

影片曝光後再度爆紅，近2週內已有逾150萬次瀏覽，許多網友都嚇傻直呼：「我越看越多臉，這是我的大腦在作怪嗎」、「女孩，你需要驅魔、驅除負能量」、「如果我看到這個在我身後，我一定跳起來，你真的很勇敢」、「她的臉看起來超扭曲的」、「我會立刻搬出去，這太可怕了」、「如果你知道它回來了，又懷疑它是模仿者，那麼當你聽到有人從另一個房間叫你的名字時，千萬不要回應，回應只會助長它的能量，完全無視它就好。」



