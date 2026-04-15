女子差點遭書櫃砸中？危機時刻貓咪「出手相助」驚險逃過一劫！

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火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導

近日一段關於「貓咪預警救人」的驚險事件在網路上引發關注，一名剛經歷車禍、尚在復原中的女子，差點被突然倒塌的書櫃砸中，關鍵時刻家中貓咪出手阻擋，才讓她成功避開危險，不少網友看完直呼不可思議，認為這隻貓咪根本是家裡的「守護者」。

事發當天，該名還在養傷的女子被朋友邀請到家中作客，她因全身多處骨折導致行動不便，需要不時起身活動筋骨，當下兩人分別在廚房與客廳活動，一切看似平常，並未察覺任何異狀，直到女子準備前往廚房幫忙時，家中的貓咪卻突然衝上前，用前爪拍打她的腳並貼近阻擋，舉動十分異常。

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貓咪原本在客廳休息，卻突然突然衝上前，用前爪拍打她的腳並貼近阻擋，舉動十分異常

(示意圖/Unsplash)

起初兩人一度以為貓咪的舉動只是日常玩鬧，並未多加在意，卻沒想到短短幾秒鐘後，旁邊一座剛安裝不久的書櫃突然倒塌，發出巨大聲響，而倒下的位置正是她原本會經過的動線，女子驚魂未定，回看監視畫面才發現，貓咪在書櫃倒塌前便已起身，主動攔下自己的前進路線，行為顯然並非偶然。

這一發現讓女子深受感動，坦言若當時未被貓咪阻擋，那麼後果恐怕將不堪設想，事件曝光後，迅速吸引大批網友留言，友人表示「牠真的在救人」、「這絕對不是巧合」、「貓咪是很有靈性的」，而事後飼主也特別準備了大量罐頭犒賞貓咪，感嘆幸好朋友沒有再次受到二次傷害。