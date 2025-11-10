女子帶盆栽搭機！安檢攔下一看「強硬轉尊崇」火速放行
國際中心／綜合報導
聖羅勒（tulsi plant）在印度教中被視為女神的化身，日前有印度女子帶著媽媽給她的聖羅勒盆栽去搭飛機，以為機場人員會不讓她過，沒想到對方得知盆栽是聖羅勒，立即採用單獨的安檢程序，並確保盆栽在運輸過程未受傷，最後女子順利把那盆聖羅勒帶回自己家，這讓她驚呼，想不到機場人員也很虔誠。
據外媒《Curly Tales》報導，日前印度女子麗圖（Ritu Joon）在社群發文分享，她的媽媽從家裡挑一盆聖羅勒送她，希望能給予保佑；麗圖帶著這盆植物前往機場，機場安檢人員發現她包包裡有盆子時，立即上前查看。麗圖以為對方態度會很差，想不到「他們（安檢）比我媽媽還虔誠。」
安檢人員知道盆栽是聖羅勒後，不只准許放行，還讓那盆植物「享受了貴賓待遇」採用了單獨的安檢程序，最後意外順利地上飛機了。麗圖PO出照片，只見聖羅勒已在她家安置完畢，似乎未在運輸過程中受傷，「現在它快樂地待在我家陽台上，讓我想起老家。」
貼文底下，不少人也感到暖心，「機場安檢人員有時候真的很友善」、「這讓我感動，媽媽們和她們的植物之間充滿了愛，彷彿把家裝進了花盆裡。」《Curly Tales》報導補充，聖羅勒在印度教中被視為吉祥天女拉克什米（Lakshmi）的化身，部分教派會用其來祭祀，作為聖物（prasad）分發給信徒。
My mom packed a very special tulsi plant for me from her garden.
I thought airport security would stop me, but turns out they were more spiritual than my mom.
Tulsi got VIP treatment with separate security screening protocols.
Now she’s happily planted on my balcony,… pic.twitter.com/UM09e0w4to
— Ritu Joon (@ritujoon2j) November 8, 2025
