女子怕動結節手術頸部留疤採甲狀腺消融術幾乎無痕

寶建醫院醫師洪振展採甲狀腺射頻消融手術，術後頸部幾乎無痕，讓吳女重拾自信。（記者陳真翻攝）

▲寶建醫院醫師洪振展採甲狀腺射頻消融手術，術後頸部幾乎無痕，讓吳女重拾自信。（記者陳真翻攝）

屏東一名五十歲吳姓女士甲狀腺結節逐漸變大，讓她社交時相當在意外觀凸起；經寶建醫院醫師建議甲狀腺射頻消融手術，術後恢復良好，且頸部幾乎無痕，讓吳女重拾自信。

吳姓女子健檢時發現甲狀腺結節，雖然沒有吞嚥困難或呼吸壓迫等情況，但結節卻逐漸變大，從原本二公分長到三公分多，外觀上明顯凸起，讓她社交時相當在意。

吳女前往寶建醫院外科門診檢查，經診斷為良性甲狀腺結節，吳女擔心傳統手術會在脖子上留下疤痕。外科醫師洪振展建議甲狀腺射頻消融手術，術後恢復良好，目前結節已縮小至一公分左右，且頸部幾乎無痕。

廣告 廣告

洪振展表示，甲狀腺結節大多屬於良性，僅有極少數可能轉變為惡性，因此在治療前，醫師通常會在追蹤過程中安排甲狀腺結節細針抽吸檢查，了解結節是否出現異常。

洪振展說，傳統甲狀腺手術雖然能完整切除病灶，但會在脖子留下疤痕，但甲狀腺射頻消融傷口小、恢復快，患者僅需局部麻醉後僅約三十分鐘就完成手術，且無須住院。

洪振展指出，甲狀腺消融術是利用能量破壞結節組織，不需切除，再經由人體自行吸收、萎縮。傷口僅如抽血的針孔大小，癒合後幾乎不留疤痕，後續仍可透過門診超音波持續追蹤消融後的變化。

洪振展提醒，若在脖子下緣摸到不明硬塊，或發現頸部外觀不平整，應儘早至一般外科門診接受檢查，透過超音波評估，及早規劃合適的治療方式。