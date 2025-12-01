女子慢跑驚見情侶果嶺上激戰！畫面流出…網笑：一桿進洞

國際中心／張予柔報導



紐西蘭奧克蘭發生一起令路人傻眼的景象，一名女子晚間在海灘旁高爾夫球場慢跑時，竟意外撞見一對情侶在果嶺上親熱到忘我，甚至脫下衣物「交疊」在一起。這荒唐的畫面被她震驚，不僅立即拍下現場，還匿名上傳社群，立刻掀起大票網友討論。





女子慢跑驚見情侶「16洞果嶺上交纏」！野外激戰畫面流出…網笑：一桿進洞

一名女子在高爾夫球場旁慢跑時，意外撞見一對男女在第16洞果嶺上激戰。（圖／翻攝自Ｘ）

根據當地媒體報導，這名目擊者在24日晚間約7時左右，在奧克蘭克拉克海灘高爾夫球場慢跑，卻意外撞見第16洞果嶺上，有一對男女直接躺在上面親密交纏。她傻眼的在臉書發文表示，「嘿，羅密歐與茱麗葉，週一晚上7點15分，真的嗎？我理解你們欲火難耐，但就不能找個稍微私密一點的地方？比如說灌木叢之類的」，同時將當下拍到的畫面上傳，只見男子整個人壓在女方身上，兩人毫不避諱地在球場公開激戰。

女子事後透露，懷疑那對男女應該是資深高爾夫球友，因旁邊還停著一台高爾夫球車。（圖／翻攝自Ｘ）

女子事後接受訪問時表示，當場最慶幸的是「沒有帶孩子一起來」，否則畫面實在太尷尬。她回想，自己戴著耳機跑步，腳步聲比平常更明顯，應該在轉過彎之前就被那對情侶聽見。果然在她靠近後，對方似乎察覺有人出現，便立刻停止動作。她也透露，懷疑男女應該是資深高爾夫球友，因旁邊還停著一台高爾夫球車，地上也放著整套球具，且事後遠遠又看到一對年約50到60歲的男女正在打球，時間與位置都過於巧合。影片曝光後，網友紛紛留言調侃「這是真打球」、「真，一桿進洞」、「回家親熱不行嗎」、「第16洞果然是高難度」。





《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

