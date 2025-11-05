女子戴佛珠10年不摘「變胖嵌入肉中」 醫：流膿爛掉

大陸福建寧德一名33歲龔姓女子，10年前在手腕上佩戴佛珠與銀手鐲後從未取下，隨著體重增加，飾品逐漸勒緊並嵌入肉中，最終引發嚴重感染。經醫師手術處理，才解除了可能截肢甚至死亡的危機。

大陸福建寧德一名33歲龔姓女子，10年前在手腕上佩戴佛珠與銀手鐲後從未取下，最終引發嚴重感染。 （示意圖／Pixabay）

據《極目新聞》報導，龔女在10年前佩戴銀手鐲與佛珠後便未曾摘下。隨著體重增加，她漸漸感覺到飾品變得緊繃，但並未在意。直到約半年前，她的手腕處開始出現紅腫與疼痛，龔女才意識到情況不對，但僅自行購買抗發炎藥膏塗抹，試圖緩解不適，結果情況持續惡化。

日前，龔女手腕疼痛與紅腫症狀進一步惡化，甚至開始流出膿汁，她這才驚覺事態嚴重而就醫。經檢查後，醫師發現部分銀手鐲與佛珠已深深嵌入她的肉裡，無法正常取下，且已引發嚴重感染並出現肉芽組織增生，醫療團隊立即安排手術。

醫師花費1個多小時，才成功將手鐲與佛珠從龔女手腕處的增生組織中剝離出來，並進行清創處理及用藥控制感染。 （示意圖／Pixabay）

醫師花費1個多小時，才成功將手鐲與佛珠從龔女手腕處的增生組織中剝離出來，並進行清創處理及用藥控制感染。術後龔女恢復良好，已出院返家。醫師提醒，佩戴手鐲、佛珠等飾品時，若發現有壓迫感，應及早取下，否則一旦引發感染且持續蔓延，若未能及時控制，可能面臨截肢甚至致命威脅。

