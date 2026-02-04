女子手抓睡衣裸身陳屍機械車位 家暴男友案發後急撤離「到案這樣說」

社會中心／高雄報導

高雄市前鎮區昨（4）日凌晨，一名女子（30歲）從住處墜落至地下室機械車位身亡。（圖／民眾提供）

高雄市前鎮區昨（4）日凌晨發生驚悚命案，一名女子（30歲）從住處墜落至地下室機械車位身亡。死者被發現時全身赤裸，睡衣掛在手上，且胸前有不明瘀青。同居的呂姓男友（47歲）在案發後得知女友身亡竟隨即逃離失聯，直至下午才到案辯稱「太害怕」。因曾有家暴紀錄，檢警將複驗釐清死因。

這起充滿疑點的墜樓案發生於4日凌晨1時許，高雄市前鎮區一心二路某大樓傳出巨響。大樓管理員前往查看時，驚見一名女子倒臥在地下室機械停車位的升降平台上，已明顯死亡。警方獲報趕抵現場調查，確認死者為該棟大樓18樓的住戶。詭異的是，女子墜樓前身穿黃色連身睡衣，但陳屍現場時卻是一絲不掛，睡衣僅掛在手掌上，初步研判，可能是從高處墜落衝破採光罩時，衣物遭強風或撞擊扯落。

廣告 廣告

警方調閱監視器發現，死者墜樓後約1分半鐘，其同居人47歲呂姓男子便搭電梯下樓。呂男事後供稱，當晚兩人因細故發生口角，女友情緒不穩稱要「外出買飲料」並大力甩門離開。他因聽到巨響察覺有異下樓尋人，經詢問管理員得知女友墜樓身亡。然而，呂男得知噩耗後並未留在現場協助處理或報警，反而直接逃離現場並失聯。直到案發後12小時，警方才循線將其通知到案，呂男對此辯稱是因為「受到驚嚇、太害怕」才會離開。

據了解，呂男從事工職，與死者同居約一年。警方查出，死者去年12月底曾遭通報家暴，當時鄰居聽見激烈爭吵聲報警，警員到場發現女子身上有傷，但她當時並未就醫。死者父親接獲噩耗後趕抵現場，悲痛表示女兒獨自在外租屋，完全不知其交友狀況與同居情形，案發當天早上父女才剛見過面，未料竟成永別。

儘管警方初步勘驗現場無外力介入跡象，但考量死者生前有家暴紀錄，且胸前有不明瘀青，加上呂男案發後的逃避行徑，檢警對單純墜樓說法持保留態度。目前全案已報請檢察官相驗，將擇期複驗遺體，以釐清死者胸前傷勢是否與墜樓有關，或涉及生前遭施暴等情事。



三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

拒絕家庭暴力，請撥打110、113

拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113

更多三立新聞網報導

遭爆染性病還對前妻投藥！比爾蓋茲首度回應怒斥虛構：後悔認識艾普斯坦

艾普斯坦屍照首度曝！臉部發黑頸留深紅勒痕 警員崩潰認了：我們搞砸了

去超商成最後一哩路！女奔跑過斑馬線遭小貨車撞飛慘死

解放軍心不穩！紅二代劉源被推共主對抗中央 網爆胡錦濤溫家寶聯手施壓

