女子拳擊故事「恨女的逆襲」將上映 影迷敲碗求挨揍

（中央社記者王心妤台北13日電）電影「恨女的逆襲」今晚舉辦首映會，故事以女子拳擊帶出家庭故事，劇組透露，日前跟影迷接觸時，不少影迷希望能被女主角林怡婷「揍一下」，甚至要求大力一點，成為有趣事件。

「恨女的逆襲」是第62屆金馬獎最佳動作設計得獎片，監製何平、導演李宜珊今天率領演員蔡振南、王彩樺、李千娜、林怡婷、黃惟、曾皓澤、田翔元，以及動作指導黃泰維、拳擊指導陳嘉玲共同出席活動。

片中分別飾演正宮和小三的王彩樺與李千娜今天在活動上作勢互扯頭髮，李千那笑說：「我昨天問彩樺姐要穿什麼鞋，她說平底鞋，我就穿了高跟鞋，有多高穿多高。」讓劇組哄堂大笑。

蔡振南分享，為了演好拳擊教練，事前上了2個月的拳擊課，不只汗流掉好幾公升，連肚子都變小。林怡婷表示，蔡振南演技精湛，連眼神都有戲，「一般的戲他眼神都很銳利威嚴，但有一場一起煮飯的戲，南哥的眼神超溫柔，充滿父愛，表演當下就被溫暖到。」

「恨女的逆襲」將於16日全台上映。（編輯：張雅淨）1150113