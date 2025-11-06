女子拿1320萬賠償後失蹤 5年後被尋獲已成白骨

美國一名原住民女性在獲得40萬美元賠償後失蹤，五年後被尋獲時已成遺體。（示意圖／翻攝自Pexels）





美國華盛頓州近日傳出一起令人痛心的案件，一名原住民女性在2020年11月失蹤，歷經多年尋找後，其遺體終於被發現。據了解，這名女性生前曾遭受性虐待，並在事後獲得40萬美元（約新台幣1320萬元）的和解賠償，但未料在失蹤多年後，她卻以冰冷遺體的形式被尋獲。

根據外媒《People》報導，這名女性為瑪麗·艾倫·約翰遜-戴維斯（Mary Ellen Johnson-Davis），是華盛頓州圖拉利普（Tulalip）部落成員。她在2020年11月失蹤，當時僅幾天就要感恩節，她的丈夫打電話通知家人，表示她下落不明。戴維斯的家人在去（2024）年11月播出的紀錄片《Missing From Fire Trail Road》中指出，她的丈夫隨後離開華盛頓州，並更換了電話號碼，使案件進一步複雜化。

西雅圖聯邦調查局（FBI）在上月31日發表聲明指出，今年6月在北斯諾霍米什郡（North Snohomish County）的一處偏遠地區發現的遺骸，經鑑定已確認為戴維斯本人。該地距離她最後一次被目擊的圖拉利普保留地（Tulalip Reservation）火道路（Firetrail Road）約30英里。雖然戴維斯的丈夫尚未被列為案件嫌疑人，但在2021年，圖拉利普部落警察偵探大衛·薩利（David Sallee）曾將其列為「關注人物」。

戴維斯的姊妹諾娜·布魯因（Nona Blouin）在紀錄片中透露，戴維斯的生活經歷十分坎坷，且她們曾被安排在非原住民家庭寄養期間，遭受性虐待。這段不幸經歷促使她們向華盛頓州政府及兒童保護服務部提起訴訟，最終各自獲得40萬美元的和解金。不過，戴維斯在獲得賠償後於2020年失蹤，多年後被尋獲時已成冰冷遺體，其死因與死亡方式仍待FBI進一步調查。

目前，圖拉利普部落與FBI已提供高達6萬美元的懸賞，徵求任何可協助確認、逮捕及定罪嫌疑人的線索。

