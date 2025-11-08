女子捷運掉翡翠戒指 警鍥而不捨找多日尋獲

女子表示，因為最近有變瘦，原本合手的戒指才會突然掉落。（圖／東森新聞）





一名女子在搭乘捷運的時候，不小心把戴在手上的翡翠戒指用丟了，女子趕緊尋求站務員和警察的幫忙，警方也依照監視器尋找多日，終於幫女子找回價值昂貴的翡翠。

女子焦急在服務台尋求幫助，因為她戴在手上的翡翠戒指不見了，女子日前在捷運忠孝敦化站遺失了一枚翡翠戒指，她搭上捷運之後，坐了2站發現戒指不見了，又匆匆忙忙回到起點，尋求站務員的幫忙，並報警處理。

警方vs.女子：「（妳是怎麼到5號出口的？）我從一棟大樓走出來，到5號出口大概3分鐘，進站搭捷運搭2站吧，就發現戒指不見了。」

因為戒指的體積比較小，也讓警方循著增加了難度，但是經過警方鍥而不捨得搜尋，幾天過後，終於在月台尋獲了戒指，這顆戒指色澤純淨，看起來價格昂貴，女子表示，因為最近有變瘦，原本合手的戒指才會突然掉落，但還好在警方的協助下，有順利找回。

