女子揭發丈夫遭性騷擾引發網友熱議

〔記者洪臣宏／高雄報導〕一名女子在社群threads發布圖文，指稱老公在高雄知名健身房蒸氣室內，遭一名男子伸手試圖觸碰下體，涉及性騷擾行為，引起網友熱議。前鎮分局表示，被害人已提出性騷擾告訴，將待司法調查。

該名女子貼出嫌疑人照片，留言中有人指稱他也會出現在別的健身房，有網友建議健身房應該將其列入黑名單，以免他人受害。

原PO說，男子做出疑似性騷擾行為，當下老公立即出聲制止並質問對方「你在幹嘛？」對方隨後承認有偷看行為，並曾有伸手的意圖。經報警後，該名男子也已承認相關行為。原PO感謝健身房人員第一時間熱心協助報警處理，提醒大家運動及使用設施時，多留意自身安全。

網友留言，「這年頭男生也要開始保護自己了」、「男的也吃得開是紅姐嗎⋯⋯太可怕了 健身房還敢這樣亂來」、「現在男生被性騷擾的比例越來越高了」。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

