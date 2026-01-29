女子搭北捷板南線遭摸臀！ 噁男車廂內伸狼爪逃跑

1月27日晚間，一名女子搭乘台北捷運板南線，行經忠孝新生站時，在車廂內遭到一名陌生男子伸手觸碰臀部。女子受到驚嚇，列車停靠站後立即向警方報案。然而，涉嫌性騷擾的男子趁亂逃離現場，僅留下受害女子一人在站內驚魂未定。

捷運警察隊接獲報案後，迅速調閱站內及車廂內的監視器畫面，並掌握了涉案男子的清晰影像及逃逸路線。警方表示，案件將依《性騷擾防治法》第25條規定積極偵辦，並等待被害人正式提告。

據了解，類似性騷擾案件在捷運車廂內屢見不鮮，嫌犯常利用上下車人潮擁擠或列車晃動作掩護，對女性乘客進行不法行為。警方特別呼籲，根據《性騷擾防治法》第25條第1項規定，意圖性騷擾並趁對方無法抗拒時觸碰隱私部位者，可處兩年以下有期徒刑、拘役，或科或併科10萬元以下罰金。

警方提醒民眾，若在捷運系統內遭遇性騷擾，應保持冷靜，記下嫌犯特徵，並可向站務人員或保全求助；若事發於行進中的列車上，則應按下紅色緊急通話鈕向司機員通報，警方將迅速介入處理。同時，避免與嫌疑人發生正面衝突，以免危害自身安全。

此外，警方也呼籲民眾勇於面對性騷擾行為，必要時撥打110或113求助，相關單位將提供協助。

《中天關心您｜拒絕性騷擾及性暴力，尊重身體自主權，請勇敢說不》

◆保護專線：113／110

◆婦女救援基金會：02-2555-8595

◆現代婦女基金會性暴力防治組：02-7728-5098

