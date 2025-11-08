女子搭捷運翡翠戒指從指縫中滑落 捷警鍥而不捨尋回 順利物歸原主
【民眾網編輯方笙楠臺北報導】日前，一名女子從捷運忠孝敦化站進站搭乘列車時，手上所佩戴的翡翠戒指不慎滑落，女子至忠孝新生站時，始發現戒指已不在手上，立刻返回忠孝敦化站沿途找尋，惟遍尋未果，隨即報警求助。捷運警察接獲報案後，立即趕赴現場，透過調閱沿線監視器及多方聯繫，順利於翌日協助女子尋回失物。
捷運警察隊第三分隊警員周文信、王自強擔服守望勤務時，接獲通報有乘客遺失戒指。經了解，該名女性乘客的右手食指上所戴翡翠戒指不慎滑落，女子返回忠孝敦化站遍尋不著，遂報警協助。捷警依其行經路線調閱沿監視器影像，惟因戒指體積較小，影像中難以辨識，暫未發現戒指遺落位置，捷警仍鍥而不捨持續聯繫捷運站確認遺失物相關訊息。翌日，捷警接獲忠孝敦化站站務人員通知，晚班人員於月台拾獲疑似戒指物品。捷警立即聯絡失主，並陪同女子返站確認與核對身份，經確認戒指外觀完好無缺，女子順利領回。該女表示由於近期身形消瘦較快，原本合手的戒指因此鬆動，疑似搭乘手扶梯握扶手時或進站時不慎滑落而不自知，對於捷警積極協助尋找，並主動陪同領回戒指深表感謝。
捷運警察隊呼籲，民眾搭乘捷運時攜帶貴重物品應妥善保管，隨時注意隨身物品，避免上下車匆忙遺失。若不慎遺失，應立即向站務、保全或捷運警察報告，或撥打110求助，捷運警察將即刻提供協助，提升尋回機率。
