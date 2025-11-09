女子搶珠寶店失手！遭店主制伏「狂扇20巴掌」暴揍片流出

國際中心／張予柔報導



印度艾哈邁達巴德近日發生一起驚險搶劫事件，一名女子假扮成顧客進入珠寶店，突然用辣椒粉攻擊店主企圖搶劫，沒想到沒有擊中目標，反而被店主迅速制伏，並連搧女子20個巴掌，整個過程被監視器完整拍下後，在網路上瘋傳，引發廣大網友熱議，不少網友大讚店主「神反應」，警方已介入調查並呼籲民眾提高警覺。





一名女子試圖搶劫珠寶店，結果沒成功反而激怒店主。（圖／翻攝自Ｘ）

據《印度斯坦時報》報導，事件發生於11月3日，地點位於艾哈邁達巴德市拉尼蔬菜市場附近的一家珠寶店。監視器畫面顯示，一名女子戴著頭巾偽裝成顧客，進入店內後趁店主坐在椅子上時，突然拿出辣椒粉朝店主臉上撒去，試圖讓對方失明或暫時失去反抗能力，進而完成搶劫。沒想到，由於手法不精準，辣椒粉並未擊中店主的眼睛，反而激怒店主。

店主立刻站起身，連續猛扇女子臉部超過20下，成功阻止搶劫。（圖／翻攝自Ｘ）

影片中可見，店主立刻站起身，連續猛扇女子臉部超過20下，成功阻止搶劫，女子被打得措手不及，整個店內一度陷入混亂。隨後，店主通知警方前來處理。整個過程中，店主冷靜而迅速的反應，讓不少網友稱讚「神級反應」，甚至有人幽默表示「這可能是史上最慘的搶匪」。警方已介入調查此案，並呼籲當地商家加強防護措施，遇到可疑人物應及時報警。





《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

