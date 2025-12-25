女子早高峰占電梯 被推出後廝打 網友留言：我也想打她

「女子早高峰占電梯被推出去後廝打」近日登上熱搜，一名女子因在早高峰時間長時間擋門等她老公，阻礙電梯運行，被同乘推出轎廂後雙方爆發肢體衝突。網友觀點兩極：一派認為早高峰占位耽誤他人，被推雖過激但情有可原；另一派強調任何糾紛都不應動手，須理性溝通。

12月24日（发布），早高峰女子站电梯口不让关门，同电梯女子久等后一把将她推出电梯，随后两人在电梯内大打出手，快递小哥劝阻无果离开，两人继续扭打在一起 #电梯里的一幕 #你怎么看 pic.twitter.com/9mccSHqeNc— 如是我闻 (@VicentYip) 2025年12月24日

來源：取材自X平台

本以為身為被打的一方，會有很多人同情她，結果沒想到網路一邊倒都是罵她活該，甚至還有不少人留言說「我也好想打她」。

從影片中可以看到，兩位女子扭打在一起，場面一度十分混亂。儘管一旁的快遞小哥和其他乘客紛紛上前勸阻，但兩人情緒激動，廝打並未立刻停止。

在早高峰這個分秒必爭的時段，女子的行為導致電梯無法正常運行，耽誤了轎廂內所有乘客的時間。長時間的等待（據部分描述可能超過十分鐘）逐漸消磨了其他人的耐心。最終，電梯內一名身穿白條紋衣服的女子忍無可忍，上前將占梯女子用力推出了電梯；因而引發激烈衝突。

事件在網路上發酵後，網友的觀點呈現兩極化，但譴責占梯行為是普遍的共識。絕大多數網友認為，在早高峰時段獨占公共資源、無視他人需求的行為極為自私，是缺乏公德心的表現。有網友直言：「早高峰不該占電梯，都有事。」許多人表示，雖然不贊同使用暴力，但對推人者的憤怒「能夠理解」，因為「誰的時間都經不起耗」。

這場衝突的根源，表面上看來是個人素養的缺失，其實觸及了都市生活中一個深層的痛點：在高度密集、快節奏的公共空間裡，個體行為與集體利益的邊界何在？電梯作為一個封閉、短暫的公共交通工具，其運作效率關乎每位使用者的切身利益。當一個人為了一己之便（如等人、搬運物品）而強行將其變為「私人等待區」時，實際上是對其他所有人時間和權益的侵占。這種侵占在緊張的早期高峰被加倍放大，最終點燃了積壓的怒火。

