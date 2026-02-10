女子暪男友搭郵輪出國玩 偷改護照出境章這下GG了

〔記者黃佳琳／高雄報導〕66歲阿美(化名)暪著男友，搭豪華郵輪出國旅行，她擔心回國後被男友發現，竟把護照上的出境章用原子筆塗抹，被移民署發覺有異當場逮捕，雄檢認為阿美涉犯偽造文書罪，但考量她是初犯且犯後態度良好，偵結處分緩起訴，但須向公庫支付1萬元。

檢方指出，去年11月28日，阿美搭乘巴哈馬籍郵輪「探索星號」從菲律賓返回高雄，在高雄旅運中心排隊查驗進入國境時，被移民署人員發現，阿美的護照上，有兩處出入境所蓋的查驗章被原子筆塗抹掉，移民署人員追問，阿美坦承是她自己抹掉的，當場被依變造準公文書罪逮捕送辦。

高雄地檢署偵查時，阿美坦承犯行，說自己暪著男友出國，為了不讓男友起疑心，才會把出入境章抹掉，希望能藉此暪住自己出國的行蹤；檢察官考量她犯後態度良好，且歷經此次教訓後應該再犯之虞，因此處分她緩起訴，但須向公庫支付1萬元。

