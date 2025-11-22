女子暴飲高粱酒醉倒地無意識 中興警深夜即刻救援

女子暴飲高粱酒醉倒地無意識現場。(警方提供)

南投中興警分局光明派出所警員陳建友於日前執行深夜備勤勤務期間，接獲通報指出南投市中興路一間超商前有女子倒臥地面需要協助。員警立即趕抵現場，發現一名女子因飲用高濃度酒精後意識不清，警方迅速通報救護單位並聯繫家屬，成功協助其就醫，展現警方為民服務的積極精神。

經瞭解，該名四十八歲毛姓女子稍早與男友發生口角後情緒激動，獨自離家至超商購買一瓶六百毫升、58 度的高粱酒飲用。由於該女子平時極少喝酒，短時間內大量攝入高濃度酒精，導致身體無法負荷，出現意識模糊、無力癱坐地面，甚至吐出紅色不明液體，情況相當危險。員警見狀立即協助清理呼吸道、避免阻塞氣管，並迅速通報救護人員前來。救護人員抵達後接手評估狀況，在警方協助下，與毛姓女子親友一同將其送往南投醫院接受緊急治療。所幸送醫及時，並無生命危險。事後，毛姓女子及其親友皆對警方的及時協助表達感謝。

分局長梁獻堂表示，民眾若因情緒波動或遇到挫折，切勿以過量飲酒方式排解，尤其未習慣飲酒者更應避免短時間大量攝取高濃度酒品，以免造成急性酒精中毒，危害自身安全。倘若親友身邊有人情緒不穩或飲酒失控，務必及時陪同或通報相關單位協助，以免發生憾事。此外也呼籲民眾，若於公共場所發現有人倒臥、意識不清或疑似需要協助，應立即撥打110或119，由警方與救護人員共同處理，確保民眾生命安全。