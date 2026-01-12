女子朝飲料店員工咆哮 怒嗆：妳不要質疑妳的錯誤

一名女客人朝店員咆哮，指責犯了錯誤，還說對方態度不好。（圖／翻攝自Threads＠yi_yang_00）





高雄一間連鎖飲料店，昨天下午有顧客和店員爆發衝突，一名女客人朝店員咆哮，指責犯了錯誤，還說對方態度不好，店員則是不斷道歉。

客人vs.飲料店員工：「（妳不要質疑妳的錯誤，我就不會很兇），好小姐不好意思，這是我們的疏失，（才買一杯飲料而已，有需要這種態度嗎？）我沒有說什麼啊。」

身穿灰色上衣的女顧客對著店員大聲咆哮，買一杯飲料鬧出糾紛，音量大到引起路過民眾關注，客人罵完之後甩頭就走，似乎不接受店員的道歉，事發在高雄文橫二路一間連鎖飲料店，10號下午發生了糾紛，顧客對著店員大罵，不過《EBC 東森新聞》記者實際求證當事店家，其他店員表示不知情。

記者vs.非當事飲料店員工：「下午的時候，聽說你們有店員被罵還是怎樣？（我不清楚餒，因為我是晚班的）。」

晚班員工沒聽說，不知道當時情況，不過畫面po上網，有不少網友認為，現在服務業真的很辛苦。

非當事店家：「大多數好的客人，還是比較多一點，如果說情緒上來，也只能就是服務業只能讓他們碎念一下，就當沒聽到，做生意的就這樣就是，只能睜一隻眼閉一隻眼。」

服務業要接住客人的喜怒哀樂，實在是相當辛苦，只能互相體諒，遇到問題好好解決，不是大聲就比較占理。

