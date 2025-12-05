女子樂團錄唱新歌 直呼錄音像全身被看光光

女子樂團SmileDash推出單曲〈My Day〉。（富現音樂提供）

女子樂團SmileDash由貝斯手Mina、鼓手侑真、主唱若潼與吉他手Arisa組成，今（5）日推出單曲〈My Day〉，歌詞講述她們相遇並攜手在演藝路上前進的故事，雖然成團不久，卻已獲得製作單位青睞，將於12月31日登上新竹跨年晚會舞台，4人異口同聲說：「真的好緊張，但希望能帶給大家耳目一新的感覺。」

SmileDash四名成員原本都在演藝界各自發展，成團後才認識，但個性卻意外互補，新歌〈My Day〉雖由她們創作，但在編曲老師統整後，4人進錄音室前僅有3天時間練習，Mina倍感壓力，只要醒著就是在練琴，每天凌晨3點才入睡，鼓手侑真緊張到吃不下飯，但靠著密集練習，錄音時只用1小時就順利完成，兩人也被樂手老師稱讚很厲害。

SmileDash四名成員原本都在演藝界各自發展，成團後才認識。（富現音樂提供）

擁有最多錄音經驗的若潼也坦承壓力不小，形容錄音像「全身被看光光」，所有細節都藏不住，幸好配唱老師給了不少技巧，讓她很快進入狀態，錄音前老師甚至拿出四支總價近百萬的麥克風讓她試唱，她小心翼翼挑選，覺得這個過程很有趣。

