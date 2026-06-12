女子欲提領鉅額現金 警即時關懷協助護鈔

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圖說：基隆市第一分局忠二路派出所警員陳宥傑、蔡萬融。

【民眾網編輯方笙楠基隆報導】基隆市警察局第一分局忠二路派出所於6月11日下午接獲轄內金融機構通報，稱有民眾欲提領大筆現金，擔心有遭詐騙風險，請求警方到場協助。

警員陳宥傑、蔡萬融獲報後立即趕赴現場，經瞭解，該名黃姓女子因考量銀行定存利率因素，需自轄內郵局提領新臺幣90萬元至華南銀行辦理定存。經警方關懷慰問及查證後，確認本次提領並無涉及不法或詐騙疑慮後，遂主動提供護鈔服務，以確保民眾人身安全。

基隆市警察局第一分局長温基興呼籲，民眾如有提領或攜帶大額現金之情形，可主動向警方申請護鈔服務，以維護人身及財產安全；另如接獲涉及匯款、投資等可疑訊息，應提高警覺，並可撥打165反詐騙專線查證，避免落入詐騙陷阱。