女子每天拜「綠色神像」4年 友拜訪傻眼：這是史瑞克

一名菲律賓女子供奉「綠色神像」，4年後才被友人告知是「史瑞克」。翻攝自news18／Reddit



菲律賓有一名女子從商店買到一尊綠色雕像，將它當作神像，每天定時膜拜長達4年，直到某天朋友上門作客，才向她告知這不是神像，是動畫角色「史瑞克」（Shrek）的雕像，事件經社群流傳，引起網友討論。

根據《CNN新聞18頻道》報導，菲律賓女子在當地商店買到一尊綠色雕像，並天天拜它4天，某日友人來訪看到，才告訴她這是「史瑞克」，不是神像，但女子仍表示會繼續拜，因為她祈禱的心意是真誠的，對象反而不是重點。

報導提到，過去印度也曾發生類似案例，一座寺廟中信眾爭相搶喝雕像滴下來的水，後來被踢爆源頭是冷氣水，但廟方並未裝設冷氣，一查才發現可能是廁所管線漏水。然而，不少信徒仍相信這是「聖水」，繼續裝來喝。

