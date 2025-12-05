女子涉虐貓釀14死 北市府將依違反動保法約談

（中央社記者劉建邦台北5日電）游姓女子涉虐待犬貓致死並把多具貓屍裝入垃圾袋丟垃圾車，台北市動保處今天表示，經查有14隻貓死亡，已報警並強制進入女子住處搜索，後續將依違反動保法約談游女到案說明。

台北市動物保護處發布新聞資料表示，日前獲報信義區富陽街某住戶被斷電多天，且屋內傳惡臭並有犬隻虛弱吠叫聲，加上民眾目擊有3隻貓在此處後陽台雨遮遊蕩，懷疑有大量犬貓遭遺棄餓死屋內。

動保處表示，自10月22日起對此處加強監控訪視，陸續帶回1犬5貓送醫治療，屋內已無動物，但昨天獲報，游姓女子返家後帶出2袋垃圾並前往垃圾車，因飄散臭味被民眾認為有異狀，經民眾從垃圾車撿回1袋並報警，另1袋由動保處派員至垃圾焚化廠攔截並帶回。

動保處查出，2個垃圾袋內共有3成貓、9幼貓的屍體，初判死亡超過2個月，身上布滿蛆且已見骨，連同先前發現的1隻成貓骨骸及訪視帶回1隻幼貓屍體，此嫌疑人恐已造成14隻貓死亡。

動保處表示，針對先前發現貓屍，已依動保刑事案移警方偵辦，今天針對昨天大量死亡動物的動保刑事移送警方，由警方派員陪同強制進入此飼主家中搜索，將依違反動物保護法約談犯嫌到案說明。

動保處表示，此名飼主8月16日因飼養照顧問題，在屋內扣留4貓及1貓屍體當證物保管，經送交解剖鑑定，貓屍的枕骨骨裂及後肢趾部出血，當時依違反動保法把飼主移送刑事偵辦。

動保處表示，此案飼主有消極不作為涉虐動物，除依違反動保法沒入飼主動物，並把飼主列為黑名單，禁止認養收容所動物及禁止飼養犬貓。刑事案會移送警方依違反動保法導致複數動物死亡情節重大送辦。

動保處表示，民眾發現動物受傷、受困、受虐需救援，可撥24小時動物保護專線1959，會立即派員前往處理。（編輯：李錫璋）1141205