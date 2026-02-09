女子涉詐欺車手又運輸毒品 入境即遭警拘提查獲1.4公斤海洛因

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市大安分局瑞安街派出所日前偵辦一起高額投資詐欺案，查出涉案廖姓女子除擔任詐騙面交車手外，另涉嫌運輸第一級毒品海洛因，警方積極展開偵辦並向上溯源。

警方調查，本案被害人誤信網路假投資廣告，前後與詐欺車手面交19次，損失高達新臺幣3,272萬餘元，警方調閱監視器鎖定廖嫌身分，報請拘、搜票，並於1月30日掌握廖嫌自桃園機場入境，當場將其拘提到案，並在其託運行李內查獲以鋁箔包裝偽裝成洗衣粉之海洛因1包，毛重1.415公斤，另查扣手機、印章及現金等證物，全案偵詢後依違反毒品危害防制條例、詐欺及洗錢防制法等罪嫌，移送臺北地方檢察署偵辦並建請羈押。

大安分局呼籲，標榜穩賺不賠的投資多為詐騙，切勿輕信網路陌生人指示提領、面交或代為攜帶物品出入境，若發現疑似詐騙或毒品情資，請立即撥打165反詐騙專線或110報案電話，共同守護社會安全。