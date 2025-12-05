女子游泳池游仰式「伸手滑不停」！ 2.3萬人看傻：這樣也忍不住？

一名女子一邊游仰式，一邊做「這件事」，讓上萬名網友看傻眼。（翻攝browncardigan IG）

現代人到底有多依賴手機？一名女子近日在澳洲雪梨，被拍到「一邊游泳、一邊滑手機」，畫面曝光迅速在網路上引發熱議。有人直呼「這世界瘋了嗎？」直言這已不光是沉迷手機這樣單純。

游泳池裡滑不停？ 網友看傻：她到底在忙什麼？

根據《紐約郵報》報導，IG迷因帳號「Brown Cardigan」近日上傳一段影片，可見畫面在雪梨知名的邦迪海灘游泳池（Bondi Icebergs），風光明媚，游客在水中游泳，看似平靜。怎料鏡頭拉近，一名女子竟然「一邊游仰式，一邊滑手機」，最後她還把手機高高舉起，看來是在拍照或錄影，讓目擊者全看傻。

廣告 廣告

原PO發文，諷刺寫下：「很高興看到人們如此專注當下，充分榨乾螢幕時間，永遠不離線，把人生的每一分鐘都用來過度分享。」

該影片吸引超過2.3萬人按讚，近300則留言。不少人感嘆人類的科技成癮逼近失控邊緣，「世界真的瘋了！把手機放下，去活在真實世界吧，不要只活在線上」「我們這個物種沒救了」「這可能是我看過最反烏托邦的畫面」「是有多忍不住」。有人懷疑她應該是在錄製YouTube的游泳教學影片，還有人幽默寫道：「POV：你同時沉迷手機，也離不開海灘生活。」

女子一邊游仰式，一邊滑手機，畫面讓許多人看傻。（翻攝browncardigan IG）

女子最後把手機舉高，看似在拍照或錄影。（翻攝browncardigan IG）

科技成癮多嚴重？ 不到12歲的孩子也難倖免？

事實上，根據佛羅里達勒戒中心Addiction Help彙整的數據顯示，全球有高達 2.5億人深受社群媒體成癮影響。手機依賴除了讓人心情低落、孤立，還可能導致睡眠中斷、忽略日常責任、渴望外界認同，也會喪失興趣與嗜好。

更令人擔憂的是，小朋友們同樣難以倖免，小兒科期刊《Pediatrics》近日發表研究指出，12歲前擁有手機的孩子，更容易出現憂鬱、肥胖及睡眠品質下降等問題，與較晚接觸手機的族群相比，差異相當明顯。

更多鏡週刊報導

一顆顆「綠色毛線球」掛滿樹！ 網瘋問：這是什麼植物？

吃麵包配「1飲品」能控制血糖！ 研究揭：效果比水、茶更強

范瑋琪「進化僵臉」變了樣？ 網驚認不出：嘴歪到耳根了！