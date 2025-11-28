女子為愛貓「做點心」意外翻車？形狀特殊讓小貓傻眼烙跑！

火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導

最近一名女子分享自家貓咪的有趣反應，引起網上熱議，她為了愛貓特地做了美味的點心，卻沒想到端出成品後，貓咪們竟從原本滿懷期待的神情，馬上轉為震驚的模樣，甚至當場直接落荒而逃，完全辜負了鏟屎官的好意，讓網友紛紛笑翻。

事發當天，該名女子在假期間決定親手製作自製貓糧，希望給家中的三隻小貓一份特別的愛心餐，在整個準備過程中，貓咪們也非常捧場，全程盯著她的手，露出一臉期待的模樣，仿佛正準備迎接著什麼美味的大餐。

小貓們看見點心成品端出來後，立刻紛紛開溜

(示意圖/Unsplash)

但當這份愛心餐的成品端出來時，小貓們的表情卻立刻全面崩潰，原來女子做出來的居然是一份「大便造型的貓飯」，而且上了烤箱後更是逼真到令人不忍直視，其中一隻貓咪更是在看到造型的瞬間就轉頭落跑。

緊接著另外兩隻貓咪也趕緊離開了現場，彷彿覺得再待下去會被強迫試吃，只留下女子一人十分不解的楞在原地，故事曝光後，引發大批網友紛紛留言「說好的美食呢」、「根本詐欺」、「貓心裡OS:差點就要被主人餵屎了」、「幸好這次沒有任何貓貓受到傷害哈哈」。