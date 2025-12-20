女子現身控性侵！孫生痛哭「已賠65萬和解」揭與多芬私下互動

孫生出席「拳願」記者會。（圖／記者黃雅琪攝影）





YouTuber孫生今（20）日出席「拳願明星格鬥賽」記者會，一名女子現身舉起「我是受害者」紙張，指控在未成年時遭到孫生性侵：「以拍攝的名義約我去旅館！」他承認兩人發生過性行為，但已經以新台幣65萬元和解案件。會後受訪時他強調自己「不會強迫他人發生關係」，並透露與多芬分手後還是有聯繫。

黑衣女子（右）指控孫生性侵她。（圖／記者黃雅琪攝影）

不滿遭到主辦單位設局炒作話題，孫生受訪時表示與該女子認識，還原當時兩人一起去吃飯喝酒，手機都有電話紀錄：「我以前好吃愛玩，但我絕對不會強迫別人，那個女孩當時的確是15還16歲，檢察官認為是公訴罪，一報警，警察就辦了。」他說這是多年前的案件，且雙方已經和解。

孫生講到激動處直接落淚，他說自己超尊重表演：「女孩都跟我說，做做愛而已沒問題，結果都不是！」提到有人控訴他「開車性侵」事件，他大喊自己根本沒有汽車：「我只開過酷炫的保時捷，我犯公訴罪沒問題，就去關，但是我沒有強迫任何人。」

提到與多芬分手，孫生承認以前很愛玩，但認為這是私人事務不該拿出來講：「我跟多芬還是有聯絡、會傳訊息。」對於新對象抱持順其自然看待；正在處理2條官司，是檢察官起訴的，他強調自己握有證據，但沒有偷拍外流性愛影片：「都是經過同意才拍，所以才會有的官司不起訴。」因為沒錢才會出席拳願賽事，會如期出席比賽。

