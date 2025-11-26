女子生於印中邊境上海轉機遭刁難 印度對中國提出強烈抗議

（中央社孟買26日綜合外電報導）一名出生於印度與中國邊境爭議地阿魯納查邦的女子，近日指控中國拒絕承認其印度護照有效性，導致她滯留上海18小時。印度今天向中國提出強烈抗議，並稱這類事件不利於重建兩國關係。

一名居住在英國的印度女子通多克（Pema Wang Thongdok）21日在中國上海浦東機場轉機，欲前往日本。

但中國移民官員表示，通多克出生於阿魯納查邦（Arunachal Pradesh），當地是「中國的一部分」，因此她的印度護照無效。

中國2023年將阿魯納查邦納入其領土範圍，並稱其為藏南地區。通多克指出，她當時未獲准登上飛往日本的班機，並被扣押18小時。

路透社報導，印度外交部發言人賈斯瓦（Randhir Jaiswal）今天在記者會上表示，印度已「非常強烈地」向中方反映此事。

賈斯瓦指出：「中國對來自阿魯納查邦的印度公民採取肆意的行動，對雙方努力建立互信、理解、逐步推動雙邊關係正常化極其沒有助益。」（編譯：陳正健）1141127