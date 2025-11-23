女子用洗衣香氛膠囊 「這動作」害她險失明

王女士因為強拆黏在一起的洗衣膠囊，右眼險失明。（圖／微博＠粵TV）





洗衣香氛膠囊是近年來常見的家用產品，但是使用跟保存都要小心，一名女子發現家中剩下的洗衣膠囊因為之前氣溫太高，外層塑膠膜變軟黏在一起，她試圖扯開來的時候，膠囊裡的液體噴出來還濺到她的眼睛，讓她差點失明。

根據《都市時報》等陸媒報導，中國浙江有一名王姓女子存放的洗衣膠囊經過夏日的高溫，表面的塑膠膜黏在一起，她想用力扯開的時候，整顆膠囊突然爆開，液體飛濺入王女右眼，她立刻感覺到眼淚不受控制地狂流，視線變得模糊，甚至無法看清身邊家具的輪廓，還對光線異常敏感。

家人連忙帶王女送到醫院，經眼科醫師檢查，王女右眼角膜出現化學性灼傷，當下視力只剩下0.06。醫師緊急安排清洗和藥物治療，加上照護得當，王女右眼視力最後恢復到了出事前的程度。

醫師提醒洗衣膠囊內含的液體有高濃度的表面活性劑、強鹼性成分，並且滲透性極強，一旦接觸了眼睛黏膜會造成刺激甚至損傷，接觸時間如果太長，還可能造成眼角膜上皮損傷，影響視力恢復。醫師也表示，洗衣膠囊最好存放在陰涼、通風、乾燥的地方，遠離潮濕、高溫的地方，一次也不要囤積太多，避免長期存放導致膠囊變質。

