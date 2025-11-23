女子癱倒慢車道上！同伴搬不動機車驚險閃避

女子的同伴把全身癱軟的女子扶回車上。（圖／翻攝自記者爆料網）





這名女子沒喝高粱，為什麼卻詭異的倒在大馬路上？女子癱倒在慢車道，身體整個癱軟沒有意識，女子的同伴急著把她扶回車上，但是又搬又拉了半天，還是沒辦法，路過的機車騎士紛紛閃避，而警方主動聯絡車主，原來這名女子也是喝酒了，還喝得爛醉，誤觸車門，打開後、人走出去、就癱倒在馬路中央。

目擊民眾拍下的畫面中，看到一名女子就癱倒在海安路二段的機慢車道上，女子的同伴把車停在路中，又扶又拉的想要將女子搬回車上，因為女子幾乎是無意識，男子搬了半天女子還是倒在車道上，雖然旁邊有目擊的民眾，但是看到這情形實在太詭異，也不敢上前幫忙，男子因為車停路中影響到交通，他只好暫時離開把車開到前方路邊，這時只看女子一人癱倒在機慢車道邊，大量的機車騎士路過女子身邊，看來相當的危險。

廣告 廣告

其他民眾：「這樣子還蠻危險的，因為中午車輛很多，像我們一般來講的話，我們會先為圍個路障再報警，然後再請警方來處理這樣子，這樣子會比較安全，但是沒有報警，這樣子的話對啊，所以就覺得有點不可思議的動作。」

其他民眾：「當然在路中當然很危險，這裡車很多嗎，這是大條道路當然車很多。」

而女子癱倒在道路上是下午一點發生的事，往來的車輛相當多，很多人目擊但是警方說，並沒有接到報案，但是因為這情況太詭異，警方主動聯繫自小客的駕駛，他解釋這名女子本來是坐在副駕駛座，因為喝醉酒誤觸副駕駛座車門，車門打開她直接下車後，就癱軟在地昏睡，所以他才會花了一段時間，才把人搬回車上。警方也呼籲，碰到同車乘客喝得爛醉，要啟動安全鎖，防止車輛在行進途中，因誤觸開啟車門人掉出去的狀況，確保人車安全。

東森新聞關心您

飲酒過量有礙健康！開車不喝酒，喝酒不開車

更多東森新聞報導

地震預告？台東黑森林公園蚯蚓大軍「湧」出地面

馬路當賽車場！4豪車「街頭競速」撞超商 店外民眾撞骨折

刷「敬老卡」加10秒過馬路 竹市新號誌效果惹議

