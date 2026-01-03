女子發文哭訴自己「虧欠狗狗」？體重曝光當場讓網友無言以對

火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導

最近一名女子分享自家狗狗的「心酸故事」引起網上熱議，她以自責的口吻表示愛犬跟著自己生活拮据，不僅沒有昂貴狗糧吃，就連玩具也只能啃襪子，讓她深感虧欠，但隨著狗狗的體重曝光後，才讓許多網友瞬間無言以對，忍不住直呼這根本是大型「詐騙現場」。

該名女子在網路上發文感嘆，因為自己的經濟能力有限，無法給狗狗最好的生活條件，不僅吃不好穿不好，也沒有什麼玩具可供牠玩，如今已經兩歲多了，體重居然還「只有」55公斤，語氣中滿是內疚。

這隻拉布拉多犬因為吃不好穿不暖，導致體重「只有」55公斤

話語剛落，畫面中就出現一隻體型驚人的拉布拉多犬，牠渾身圓潤、肚腹下垂，正悠哉地啃食一整個巨大的肉塊，身下的小型寵物床甚至被壓得左右晃動，彷彿隨時都可能宣告不支，場面極具衝擊感。

真相揭曉後，網友們紛紛察覺到不對勁，不少人在留言區忍不住吐槽「或許虧欠牠多一點比較好」、「確定故事裡的狗和畫面中的狗是同一隻嗎」、「真的愛牠就放回狗熊嶺吧」、「十二生肖牠能佔兩個」，也有人反諷調侃「看起來生活真的過得很悲慘」、「一頭豬居然瘦得跟狗一樣」。